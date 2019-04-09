82 puan hedefi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de kalan 7 maçı kazanırsa geçmişte şampiyonluğa ulaşan takımlar arasında 1994-1995’ten beri en başarılı 4. performansı sergileyecek.

2002-2003’te Beşiktaş 85 puanla mutlu sona ulaşırken, 1995-1996’da Fenerbahçe 84 puanla şampiyon olmuştu. Galatasaray ise 2005-2006’da 83 puanla ipi göğüsledi. 1996-1997’de Galatasaray, 2010-2011’de ise Fenerbahçe 82’er puanla şampiyon oldu. Süper Lig’de bu sezon 61 puanı bulunan Medipol Başakşehir, kalan 7 maçı kazanırsa 82 puanla şampiyonluğa ulaşıp tarihi bir başarıya imza atacak.