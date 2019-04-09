Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri 82 puan hedefi
09.04.2019 - 02:30 |

82 puan hedefi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de kalan 7 maçı 1994-1995’ten beri en başarılı 4. performansı sergileyecek.

82 puan hedefi
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de kalan 7 maçı kazanırsa geçmişte şampiyonluğa ulaşan takımlar arasında 1994-1995’ten beri en başarılı 4. performansı sergileyecek.

2002-2003’te Beşiktaş 85 puanla mutlu sona ulaşırken, 1995-1996’da Fenerbahçe 84 puanla şampiyon olmuştu. Galatasaray ise 2005-2006’da 83 puanla ipi göğüsledi. 1996-1997’de Galatasaray, 2010-2011’de ise Fenerbahçe 82’er puanla şampiyon oldu. Süper Lig’de bu sezon 61 puanı bulunan Medipol Başakşehir, kalan 7 maçı kazanırsa 82 puanla şampiyonluğa ulaşıp tarihi bir başarıya imza atacak.

    FC Barcelona zorlu mücadeleye hazır!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz
      Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz
    2. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu
      Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu
    3. Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi döneminde
      Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi döneminde
    4. Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'dan sürpriz hamle: Galatasaray...
      Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'dan sürpriz hamle: Galatasaray...
    5. Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı
      Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!

    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!

    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!

    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!

    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık

    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık

    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!

    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!

    Sıradaki Haber