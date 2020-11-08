"9 altın madalya kazandım ama gelin bir de bana sorun"

2019 Avrupa ve Dünya şampiyonu olan, Askeri Olimpiyat Oyunları’nda da zirveye çıkan Rıza Kayaalp 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde ‘Yılın Sporcusu’ seçildi. Milli güreşçi için 2019 özel bir yıl. Kayaalp, “Hem Avrupa, hem de dünya şampiyonu oldum. Bunun yanında Askeri Olimpiyatlar’da da zirveye çıkarak Türk ordusunun gücünü gösterdim” diyor. Aslında Rıza Kayaalp’in başarıları saymakla bitmiyor. Dünya Şampiyonaları’nda 4 altın, iki gümüş, iki bronz madalyası bulunan milli güreşçi Avrupa Şampiyonaları’na da adını altın harflerle kazımayı başardı. Kayaalp, 9 kez kürsünün zirvesine çıkarken bir de gümüş madalya aldı.

Akdeniz Oyunları’nda da iki altını bulunan Rıza Kayaalp’in en büyük burukluğu olimpiyatlar. 2012 Londra’da bronz madalya kazanan yıldız sporcu, 2016 Rio’da ise gümüş aldı. Güreşi bırakmasına sayılı zamanlar kala Kayaalp’in tek eksiği olimpiyat altınını Tokyo’da boynuna takmak.

Yılın Sporcusu seçildiniz. İlk kez bu ödülü alırken neler hissettiniz?

Türkiye’nin 66 yıldır aralıksız olarak gerçekleşen en büyük ödüllerinden biri. Halkımız beni seçtiği için çok mutluyum. Yıllardır zaten her sene ülkeme madalyalar kazandıran bir sporcuydum. Bu ödülü aldığım için mutlu oldum. Önemli olan ülkemizi temsil etmek. Bu ödüller sporcular için çok önemli. Başarınızın takdir gördüğünü bilmek, görmek farklı bir duygu.

Pandemi sürecinden sonra da ilk ödülünüz oldu...

2020 çok değişik geçti herkes için. Spor camiası için çok büyük sıkıntılar yarattı. Şampiyonalar, turnuvalar iptal oldu. Adeta spor durma noktasına geldi. Biz ona rağmen idmanlarımıza devam ettik. Ancak şubat ayından sonra hiçbir önemli maça çıkamadık. 2019’daki başarılarımdan dolayı bu ödülü aldım. Bu kötü günlerde senenin ilk ödülünün ‘Yılın Sporcusu’ ödülü olması, önümüzdeki turnuvalar için bana moral verdi.

Birçok madalyanız var. Buna rağmen olimpiyat altını dilinizden düşmüyor. Bunun sebebi nedir?

Ben ne olursa olsun hedefleri hiçbir zaman bitmeyen bir sporcuyum. Kariyerimin sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Allah bana bir yetenek vermiş ve bunu ülkem adına kullanmak, sevinçler yaşatmak gurur verici. Tabii ki sayısız madalyam var, rekorlarım var. Ama bu kadar başarının yanına olimpiyat altını da yakışır. Alırsam hayatım boyunca mutlu olacağım, alamazsam da hayatım boyunca eksikliğini yaşayacağım. Bunun maddi bir değeri yok. Tamamen manevi bir duygu. Yeter ki bu şampiyonluğu kazanayım. Hedefim bu oldu her zaman. Her şey tamam, o altın eksik. Bunu da kazanırsam daha sonra güreşi bırakma vakti gelecek benim adıma. İnşallah bu gururu da Allah nasip eder.

“Eskisinden daha güçlüyüm”

2021 yılında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarınız nasıl gidiyor?

Dünya şampiyonu olduğum seneye göre daha iyi hissediyorum. O dönemde bir sakatlığım vardı. Tam performansımı gösteremiyordum, buna rağmen altın madalya aldım. Şu anda daha iyi durumdayım, daha güçlü hissediyorum kendimi. Sakatlığım geçti ve mindere çıkmak istiyorum. Geçen senelerde daha kötü sakatlanırım tedirginliği vardı. Ama şimdi o yok. Olimpiyatlardan önce dünya ve Avrupa şampiyonası var. Bu iki organizasyonda da altın madalya hedefim. Bu şampiyonalarda zirveye çıkmak olimpiyat için bana daha fazla güven ve motivasyon sağlayacak.

“Evde idmanlara devam ettim”

Antrenmanların yanında formunuzu da korumak zorundasınız, idman yapamadığınız bir dönem oldu mu?

Ben bir sporcuyum ve kendim için önlem alan bir insanım. Bekarken yaşadığım evde de idman odam vardı, şimdi de var. O yüzden hiçbir zaman antrenmansız kalmadım. Tek eksiğimiz turnuvaydı. Ama gücümüzü korumak için her türlü önlemi aldım.

“Zaman gösterecek”

Her başarılı sporcu kariyerini noktaladığında ‘Bu rekoru kırılmaz’ denir. Peki sizce bir Rıza Kayaalp daha gelir mi?

Tabii ki hem ben hem milletimiz gelmesini çok isteriz. Bu ülkenin her branşta olduğu gibi güreşte de madalyaya ihtiyacı var. Hem benim gibi biri daha gelirse güreş popülerliğini korur. Ama şu anda gözle görülür birisi yok gibi. Birkaç genç kardeşimiz var. Benim performansımı sergilerler mi bunu zaman gösterecek. Bu kadar ilginin, alakanın, imkanın olduğu yerde sporcular çıkacaktır.

“En zorlu rakibi hep ben çektim”

Birçok maça çıktınız. Sizde en çok iz bırakan maç ve şampiyonluk hangisiydi?

Her şampiyonluk benim için önemli. Tabii ki hepsinin farklı bir hikayesi var. Son saniyelere kadar mücadele ettiğim ve kazandığım şampiyonluklar var. Ama bunların içinde hiçbir Avrupa şampiyonluğum kolay olmadı. Evet 9 altın kazandım ama gelin bir de bana sorun. Bu turnuvalarda kurada hep en iyi adamları seçerdim. Gerçekten bu konuda kötü bir şansım vardı. Hep mücadele ederek, savaşarak kazandım.

OĞUZ YETER

“Pandemide kızımla vakit geçirdim”

Pandemi tabii ki herkesi etkiledi. Fakat sizi iki kat etkiledi. Zorlu dönemi nasıl atlattınız?

Pandemi döneminde kızım dünyaya geldi. Bu çok güzel bir moral oldu. Onunla vakit geçirdim. Sakatlığımın üzerine yoğunlaştım. Zaman da çabuk geçiyor zaten. Hazirandan sonra da kamplarımız başladı. Tek eksiğimiz turnuvaydı. Ama herkes için bu durum söz konusu. Benim için iyi oldu diyebilirim. Çünkü bundan önce çok yoğun bir tempomuz vardı ve vücudum yorgundu. Az da olsa dinlenme fırsatı buldum.

Baba Rıza Kayaalp’i bize anlatabilir misiniz?

İki aylık bir kızım var. Ama en fazla 20-25 gün yanında olabildim. En çok bana benziyor. Gerçekten çok güçlü. Babalık farklı ancak annelerin hakkı ödenmez. Eşimi de gördükten sonra bunu daha iyi anladım. Allah bütün annelerden razı olsun. Ben de eşime fırsat buldukça yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah çocuğumuz da vatanımıza yararlı bir birey olur. Bilim insanı olsun, sporcu olsun... Ne olursa olsun, ama ülkeye faydalı olsun. Biz köyde büyüdük. Çok zor günlerimiz oldu. Biz o duygularla bunları başardık. Allah’a şükür şu anda durumumuz yerinde. Benim çocuğum sıkıntı yaşamaz. Ama ben onunda vatanına hayırlı bir birey olmasını istiyorum.

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni Volkswagen Arena’da yapıldı. Kayaalp ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun elinden aldı.

“Askerde de madalya aldım”

Askerlik görevinizi yaparken de madalya kazandınız.

2019 planlarımdan biri de askerliğimi yapmaktı. O dönemde Türkiye’yi orada da temsil etme şansı geldi. Aslında buna da denk getirmeye çalıştık. Askeri Oyunlar’da madalya kazandım. Ordumuzu da temsil etmek nasip oldu. Çin’deydi şampiyona ve orada da zorlu rakiplerimiz vardı. Adeta önemli bir şampiyona gibiydi. Ordumuzun gücünü göstermek benim için gurur verici bir şeydi.

“Geldiğim yeri unutmadım”

Gerçekten efsaneler arasına girmek hayatınızı nasıl değiştirdi?

Hiçbir zaman kafa yapımı değiştirmedim. Her zaman ne oldum değil, ne olacağım dedim. Geldiğim yeri unutmadım. Yeteneğimi ülkem adına kullanmak en büyük hedefim oldu. 2005’te nasılsam hâlâ öyleyim. Gençlere örnek olmaya çalıştım. Benim yeteneğim buradaysa ülkeme hizmet etmek birinci vazifem oldu.