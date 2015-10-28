Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda gol yemeden alınan beraberliğin önemine dikkati çekti ve alınan beraberliğin gelecek maçlara hem iyi futbol hem de sonuç olarak yansıyacağını dile getirdi.

"9 hafta sonra gol yemedik"

Takım olarak iyi mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Karaman, "Biz buraya 3 maç kaybeden takım olarak geldik. Kayserispor da deplasmanda çok önemli 3 puan almıştı. Öncelikli hedefimiz gol yememekti, çünkü her maçta gol yemiştik. Futbol olarak eleştirilebiliriz ama bizim için önemli bir başlangıç. 9 hafta sonra gol yemedik ve 3 mağlubiyetin ardından da kaybetmedik. Kaybettiğimiz zaman Kayserispor puan tablosunda üstümüze çıkacaktı" ifadelerini kullandı.