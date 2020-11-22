A. Hatayspor - Ç. Rizespor: 2-2

Maçın 12. dakikasında taptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Diouf, Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçiren isim oldu.

İlerleyen dakikalarda oyuna ağırlığını koyan A. Hatayspor, kendi kalesine golü atan Diouf'un asisti ve R. Aabid'in golüyle 35. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda ilk yarıya oranla iki takım da oyunu kontrollü oynamak istediği için tempo biraz düştü.

64. dakikada frikikte topun başına gelen Boldrin, yaptığı harika vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

90 dakikanın sonuna 7 dakika ilave edildi. Maçın son anlarında golü çok isteyen A.Hatayspor, A. Boupendza'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın kalan bölümünde gol gelmeyince Çaykur Rizespor deplasmanda A. Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 12'ye yükseltti.

İLK 11'LER

HATAYSPOR: Munir, Mesut, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Boldrin, Onur Bulut, Skoda.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikadaki Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rayane, topu Sackey'e bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Rayane'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasına, altıpas içinde yükselen Akintole'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Diouf'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Hatayspor ağlarına gitti: 0-1.

35. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün üçünde Mame Biram Diouf'un doğrudan katkısı var. Rizespor'da ise Süper Lig'de atılan son dört golün üçünde Fabricio Baiano'nun doğrudan katkısı var.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Hatayspor ile Rizespor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon evinde oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Hatayspor tek puan kaybını gol yediği tek karşılaşma olan Sivasspor maçında yaşadı.

Oynadığı son üç Süper Lig maçını da kazanan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2001'de yakalamıştı.