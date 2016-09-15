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15.09.2016 - 20:57 |

A. Konyaspor 0 - 1 Shakhtar, Osmanlıspor 2 - 0 S. Bükreş

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Atiker Konyaspor, Shakhtar Donetsk ile karşılaşırken Osmanlıspor, Steua Bükreş ile karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, Steau Bükreş'i 2-0 yenerken, Konyaspor, Shakhtar'a 1-0 mağlup oldu.

A. Konyaspor 0 - 1 Shakhtar, Osmanlıspor 2 - 0 S. Bükreş
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Atiker Konyaspor, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Bir diğer temsilcimiz Osmanlıspor' ise Romanya ekibi Steaua Bükreş'le karşı karşıya geldi.

A. Konyaspor 0 - 1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONU)

GOL: Ferreyra 76'

10. dakikada Ali Çamdalı'nın kafa vuruşu direkten döndü, sonrasında Vukovic yararlanamadı.

Osmanlıspor 2 - 0 Steau Bükreş (MAÇ SONU)

GOL: Diabate (p) 64', Umar 75'

45. dakikada S. Bükreşli oyuncu Enache, Osmanlısporlu oyuncuya kafa attığı için doğrudan kırmızı kart gördü.

63. dakikada Ndiaye ceza sahası içinde yerde kaldı ve Osmanlı penaltı kazandı. Diabate penaltıyı gole çevirdi.

75. dakikada Umar ceza sahası için bulduğu topu sert bir şutla kaleye gönderdi.

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