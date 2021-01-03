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03.01.2021 - 20:02 |

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti. 

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ay-yıldızlı takım, günü tek antrenmanla tamamladı. 

Antrenmanı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan milli oyuncu Efe Mandıracı, "Yoğun bir lig etabından çıktık. Şu an takımımız formda, hep birlikte güzel ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olacak, ikisi de kolay takımlar değil." diyen Efe, "İlk önce bu maçları kazanıp ardından adımızı Avrupa Şampiyonası'na yazdırmak istiyoruz. Benim gibi genç oyuncuların da olduğu; çok genç, deneyimli ve dinamik bir kadroya sahibiz. Turnuvada ve sonrasında da her şeyin bizim açımızdan güzel geçeceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti

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