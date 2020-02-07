A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda Türkiye, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.
Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde maçlarını 15 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde oynayacak.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan
B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail
C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek
D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi
E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk
F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan
G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan