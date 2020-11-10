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10.11.2020 - 21:31 | | İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam Hırvatistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır
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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasını takiben Hırvatistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı COVID-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için yarın kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür antrenmanda yer almadı.

Ay-Yıldızlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü nedeniyle, antrenmanın başında üzerinde "Atam İzindeyiz" yazılı pankartı açarak Ulu Önder'i andı.

Ayrıca A Millilerin bu akşamki antrenmanını A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır

A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
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