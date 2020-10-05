A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Almanya maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Almanya maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 7 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Almanya'yaÂ konuk olacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â Â Â
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 7 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Almanya'yaÂ konuk olacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â Â Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapÄ±lanÂ aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'ndekiÂ basÄ±na kapalÄ± antrenman, teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netimindeÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Â Ä°dmana aday kadroda yer alan tÃ¼m futbolcular katÄ±ldÄ±. AntrenmandaÂ Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve dar alanda taktik oyunlarÂ Ã¼zerinde duruldu.
A Milli TakÄ±m'dan sorumlu TFF YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Selim Soydan daÂ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± izledi.Â DÃ¼n akÅŸam Riva'da kampa giren ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, yarÄ±n saat 11.00'deÂ Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan kalkacak TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na ait uÃ§akla KÃ¶ln'e gidecek.
Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, Ã¶zel maÃ§ta 7 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ KÃ¶ln'de Almanya ileÂ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ktan sonra, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Moskova'daÂ Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise Ä°stanbul'da SÄ±rbistan'Ä±Â aÄŸÄ±rlayacak.
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