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05.10.2020 - 22:06 | | AA

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Almanya maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 7 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Almanya'yaÂ  konuk olacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â Â Â

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Almanya maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
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A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 7 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Almanya'yaÂ  konuk olacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â Â Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapÄ±lanÂ  aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'ndekiÂ  basÄ±na kapalÄ± antrenman, teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netimindeÂ  gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Â Ä°dmana aday kadroda yer alan tÃ¼m futbolcular katÄ±ldÄ±. AntrenmandaÂ  Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve dar alanda taktik oyunlarÂ  Ã¼zerinde duruldu.

A Milli TakÄ±m'dan sorumlu TFF YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Selim Soydan daÂ  Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± izledi.Â DÃ¼n akÅŸam Riva'da kampa giren ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, yarÄ±n saat 11.00'deÂ  Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan kalkacak TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na ait uÃ§akla KÃ¶ln'e gidecek.

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, Ã¶zel maÃ§ta 7 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ KÃ¶ln'de Almanya ileÂ  karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ktan sonra, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Moskova'daÂ  Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise Ä°stanbul'da SÄ±rbistan'Ä±Â  aÄŸÄ±rlayacak.

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Almanya maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

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