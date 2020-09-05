A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rbistan maÃ§Ä±na hazÄ±r

05.09.2020 - 23:21 | | AA
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rbistan maçÄ±na hazÄ±r
UEFA Uluslar B Ligi'nde SÄ±rbistan ile karÅŸÄ±laÅŸacak A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±.Â
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarÄ±n SÄ±rbistan ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±.Â
Teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynanacaÄŸÄ± baÅŸkent Belgrad'daki Rajko Mitic StadÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana aday kadroda yer alan tÃ¼m futbolcular katÄ±ldÄ±.Â
IsÄ±nmanÄ±n ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lan idmanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise SÄ±rbistan maÃ§Ä±nÄ±n taktiÄŸi Ã¼zerinde duruldu.Â
A Milli TakÄ±mdan Sorumlu TFF YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Selim Soydan da antrenmanÄ± izledi.
Cengiz ve Ã‡aglarâ€™Ä±n AltÄ±nordu gÃ¼nleri