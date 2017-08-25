A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın, 2017 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kısa süre önce Milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan ile 3 yıldır ay-yıldızlı formayı giymeyen Emre Belözoğlu da kadroya çağrıldı.

Öte yandan Beşiktaş’ta forma giyen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ise kadroya dahil edilmedi.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edilen oyuncular şu şekilde:

Kaleciler

Cenk Gönen (Malaga)

Harun Tekin (Bursaspor)

Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans

Kaan Ayhan (Fortuna Duesseldorf)

Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)

Çağlar Söyüncü (Freiburg)

Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Ömer Toprak (Borussia Dortmund)

Serdar Aziz (Galatasaray)

Caner Erkin (Beşiktaş)

İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Orta saha

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Selçuk İnan (Galatasaray)

Cengiz Ünder (Roma)

Emre Mor (Borussia Dortmund)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Nuri Şahin (Borussia Dortmund)

Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Tolga Ciğerci (Galatasaray)

Arda Turan (Barcelona)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet

Burak Yılmaz (Trabzsonspor)

Cenk Tosun (Beşiktaş)

Enes Ünal (Villareal)

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI

A Milli Takım , 28 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu, 29 Ağustos Salı günü saat 18.15'te milli takımımızın kamp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna maçı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek A Milliler, 31 Ağustos Perşembe günü Harkiv'e seyahat edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 1 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Ukrayna karşılaşmasının oynanacağı Metalist Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Toplantının ardından A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını yapacak.

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşması için 3 Eylül Pazar günü Harkiv'den Eskişehir'e geçecek. Teknik Direktör Lucescu ve bir futbolcu, ertesi gün saat 18.15'te ilk kez bir resmi A Milli maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Hırvatistan maçı hazırlıklarını aynı gün saat 18.45'te statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Hırvatistan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek.