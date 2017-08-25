A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
A Milli Takım'ın 2017 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Hırvatistan ve Ukrayna maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroya Arda Turan ve Emre Belözoğlu da davet edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2017 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kısa süre önce Milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan ile 3 yıldır ay-yıldızlı formayı giymeyen Emre Belözoğlu da kadroya çağrıldı.
Öte yandan Beşiktaş’ta forma giyen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ise kadroya dahil edilmedi.
A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edilen oyuncular şu şekilde:
Kaleciler
Cenk Gönen (Malaga)
Harun Tekin (Bursaspor)
Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
Defans
Kaan Ayhan (Fortuna Duesseldorf)
Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)
Çağlar Söyüncü (Freiburg)
Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Ömer Toprak (Borussia Dortmund)
Serdar Aziz (Galatasaray)
Caner Erkin (Beşiktaş)
İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
Orta saha
Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
Selçuk İnan (Galatasaray)
Cengiz Ünder (Roma)
Emre Mor (Borussia Dortmund)
Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Nuri Şahin (Borussia Dortmund)
Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Tolga Ciğerci (Galatasaray)
Arda Turan (Barcelona)
Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet
Burak Yılmaz (Trabzsonspor)
Cenk Tosun (Beşiktaş)
Enes Ünal (Villareal)