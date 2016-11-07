A Milli Takım Antalya'da

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.

Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesi, Antalya Havalimanı CIP Salonu önünde bir grup Antalyaspor formalı çocuk ve taraftar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Çocuk ve taraftarlar, geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı havalimanında imza aldığı ve fotoğraf çektirdiği milli futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2016) sonra ilk kez milli takıma davet ettiği Barcelona'dan Arda Turan, Galatasaray'dan Selçuk İnan, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Beijing Guoan'dan Burak Yılmaz'a çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kafileyi taşıyan otobüs, polis eskortu eşliğinde Belek'te konaklayacağı otele hareket etti.

Türkiye Futbol Direktörü Terim'in özel bir programı nedeniyle daha sonra Antalya'ya geleceği, aday kadroda yer alan Almanya'nın Mainz 05 takımında forma giyen Yunus Mallı'nın da kampa sonradan dahil olacağı öğrenildi.

Aday kadro

Ay-yıldızlı takımın Kosova maçı için belirlenen 28 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Harun Tekin (Bursaspor), Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (Deportivo), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Mehmet Topal, Volkan Şen (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (Barcelona)

Forvet: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)