Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Türkiye-Hırvatistan maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk edecek. Hırvatistan ile bugüne kadar çıktığı 9 maçta sadece 1 kez galip gelebilen A Milli takım bu maçların 5'inde sahadan beraberlikle ayrılırken 3 maç ise mağlubiyetle sonuçlandı. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgilerini merak eden futbolsverler Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hırvatistan maçı 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:45'te başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak

GERİDE KALAN 9 KARŞILAŞMA ARASINDA EN ÖNEMLİSİ 2008 YILINDA!

Türkiye-Hırvatistan arasında oynanan 9 karşılaşmanın en önemlisi EURO 2008'de Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan Çeyrek final maçı olarak hafızalarda yer aldı. Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken uzatma dakikalarında Klasnic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Hırvatistan'ı 120+1'de Semh Şentürk'ün golü ile yakaladık ve maçı penaltılara taşıdık.

Penaltılar sonunda 3-1'lik skorla galip gelen A Milli takım adını yarı finale yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.

HIRVATİSTAN: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic.