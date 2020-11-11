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11.11.2020 - 14:58 |

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Türkiye-Hırvatistan maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Hırvatistan ile kritik bir randevuya çıkacak olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Vodafone Park'ta oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı öncesinde iki takım arasında oynanan son 9 maç ve maçın yayın bilgilerine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Sadece 1 kez kazanabildiğimiz Hırvatistan karşısında bu akşam kazanıp Rusya ve Macaristan maçları öncesi A Milli takım moral depolamanın hesaplarını yapıyor. İşte maçın yayın bilgileri...

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav
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Türkiye-Hırvatistan maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk edecek. Hırvatistan ile bugüne kadar çıktığı 9 maçta sadece 1 kez galip gelebilen A Milli takım bu maçların 5'inde sahadan beraberlikle ayrılırken 3 maç ise mağlubiyetle sonuçlandı. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgilerini merak eden futbolsverler Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hırvatistan maçı 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:45'te başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak

GERİDE KALAN 9 KARŞILAŞMA ARASINDA EN ÖNEMLİSİ 2008 YILINDA!

Türkiye-Hırvatistan arasında oynanan 9 karşılaşmanın en önemlisi EURO 2008'de Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan Çeyrek final maçı olarak hafızalarda yer aldı. Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken uzatma dakikalarında Klasnic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Hırvatistan'ı 120+1'de Semh Şentürk'ün golü ile yakaladık ve maçı penaltılara taşıdık.

Penaltılar sonunda 3-1'lik skorla galip gelen A Milli takım adını yarı finale yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.

HIRVATİSTAN: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic.

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