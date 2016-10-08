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08.10.2016 - 23:15 | | REYKJAVİK (AA)

A Milli Takım, İzlanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım, İzlanda maçına hazır
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Karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Yağış altındaki antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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