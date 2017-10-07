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07.10.2017 - 11:54 |

A Milli Takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı

2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya'ya götürülmeyeceği kesinleşti. Sakatlıkları nedeniyle Arda Turan, Nuri Şahin, Burak Yılmaz ve kart cezası nedeniyle de Caner Erkin Finlandiya kafilesinde yer almayacak.

A Milli Takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı
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2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takımımız'da Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları nedeniyle, Caner Erkin ise Finlandiya maçında sarı kart cezalısı olmasından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre; A Milli Takım Sağlık Ekibi, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğunu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan'ın sol ayak 5. tarak kemiğinde, Burak Yılmaz'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığını, takımın bu sabah basına kapalı yaptığı çalışmada Volkan Şen'in ise bel bölgesinde kas ağrısı oluştuğunu açıkladı.
A Milli Takım Teknik Heyeti, Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan maçın ardından yitirilmiş olması nedeniyle, dört futbolcunun riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun buldu.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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