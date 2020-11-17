A Milli Takım, Macaristan'a gitti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maç için Budapeşte'ye gitti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maç için Budapeşte'ye gitti.
A Milli Takım kafilesi, takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
Otobüsten inen kafiledekiler, güvenlik aramasının ardından terminale giriş yaptı.
A Milli Futbol Takımı, THY'ye ait özel uçakla Macaristan'a hareket etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Macaristan'a giden A Milli Futbol Takımı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Kale: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
Savunma: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram
Orta saha: Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman.