Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubu'na düştü
19.11.2020 - 00:59 | | AA

A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubu'na düştü

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.

A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubu'na düştü
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.

Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubuna düştü

A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubuna düştü

Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bosna Hersek - İtalya: 0-2
    Bosna Hersek - İtalya: 0-2
  2. Belçika'dan 4 gollü galibiyet!
    Belçika'dan 4 gollü galibiyet!
  3. Güneş'ten mağlubiyet sonrası açıklama!
    Güneş'ten mağlubiyet sonrası açıklama!
  4. Demiral: Yenilgiden ders çıkaracağız
    Demiral: Yenilgiden ders çıkaracağız
  5. A Milli Takım C Grubu'na düştü
    A Milli Takım C Grubu'na düştü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halil Dervişoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

Halil Dervişoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

Sırbistan - Rusya: 5-0

Sırbistan - Rusya: 5-0

Hakan Demir'den maç sonu açıklaması!

Hakan Demir'den maç sonu açıklaması!

TOFAŞ - Dijon: 81-87

TOFAŞ - Dijon: 81-87

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet