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06.09.2016 - 09:45 | | DHA SPOR

A Milli Takım yurda döndü

Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım yurda döndü.

A Milli Takım yurda döndü
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2018 Dünya Kupası Elemeleri I grubunda mücadele eden ve ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'la 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı yurda döndü.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 03.40'da Zagreb'den İstanbul'a gelen Milli Takım futbolcuları yolcuların ve personelin fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Milli Takım kafilesi daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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