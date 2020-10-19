A Milli Takım'a yeni sponsor

Yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Braun, ay-yıldızlı takımın resmi erkek bakım markası oldu.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, dünyada spora en çok destek veren markalardan biri olduklarını belirterek, "Sporun ve sporcuların önemini her geçen gün daha iyi anlıyor ve P&G çatısı altında bulunan markalarımız ile güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Erkek bakım kategorisinde önde gelen markamız Braun bu sene bir ilke imza atarak Türk A Milli Futbol Takımı'nın resmi erkek bakım sponsoru oldu. Gelişen ve yenilenen, her ihtiyaca yönelik ürün portföyümüzle milli takım oyuncularımızın kişisel bakımları başta olmak üzere her daim yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan da "Türk futbolunun göz bebeği A Milli Futbol Takımı'mızın kişisel bakım kategorisinin önde gelen markalarından Braun ile iş birliği yapacak olmasından büyük bir mutluluk duyuyor, EURO 2020 finalleri öncesinde desteklerinin bizleri daha da güçlendireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.