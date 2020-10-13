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13.10.2020 - 07:00 |

A Milli Takım'da 16 yıldız Avrupa’dan

Rusya karşısında galibiyeti kaçıran A Milli Takımımız, 26,9 yaş ortalaması ile başladı. biterken ortalama 23,8 oldu. 23 yaşındaki Cengiz döktürdü, 22 yaşındaki Merih, 20’lik Ozan Kabak savunmaya hayat verdi. Üstelik bunların yarıdan fazlası da Edirne dışından geldi

A Milli Takım'da 16 yıldız Avrupa’dan
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UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele veren A Milli Takımımız, grubunun kayıpsız lideri Rusya’ya ecel terleri döktürürken, ay-yıldıza hayat veren gençler de, gelecek adına ümitlendirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş; Burak Yılmaz, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok gibi deneyimli isimlerle genç oyuncuları harmanlayarak, arzulanan milli takım yolunda adım adım ilerliyor.
Dünya futbolunun ekol ülkelerinden olan Almanya ile deplasmanda oynanan maçta 3 kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan ve uzatmalarda bulduğu golle deplasmandan beraberlikle dönen Millilerimiz, Rusya karşısında da deplasmanda geriye düştüğü maçta beraberliği elde etti.
Milli takım, ikinci yarıdaki etkili futboluyla Rusya karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu.
Mircea Lucescu döneminde başlayan genç hamlesi sonrasında göreve gelen Güneş’in elinde daha da değerlenen A Milli Takım, tüm Türkiye’nin sempatisini kazandı.

A Milli Takımda 16 yıldız Avrupa’dan

16’sı Avrupa’dan
Genç oyuncu hamlesini başlatan A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğe gelmesi başarılar elde etmeye başladı. Ay-yıldızlı ekipte, 23 yaşındaki Cengiz Ünder, 22 yaşındaki Merih Demiral, 24 yaşındaki Çağlar Söyüncü ve 20 yaşındaki Ozan Kabak gibi genç oyuncular en önemli isimler haline geldi.
28 kişilik aday kadrosundaki futbolcuların 16’sı Avrupa’da kariyerlerini sürdürüyor. Ay-yıldızı ekibin kadrosundaki oyuncuların 4’ü İtalya, 4’ü İspanya, 3’ü Almanya, 2’si İngiltere ve 1’i de Hollanda’da forma giyiyor.
A Milli Takım, Rusya ile deplasmanda oynadığı maça 26,9 yaş ortalaması ile başladı. Maçı bitirdiği ilk 11’in yaş ortalaması ise 23,8 oldu.

A Milli Takımda 16 yıldız Avrupa’dan

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