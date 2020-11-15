Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri A Milli Takım'da Formula 1 heyecanı
15.11.2020 - 16:59 | | İSTANBUL (İHA) -

A Milli Takım'da Formula 1 heyecanı

A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İstanbul’daki Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si heyecanını kamp yaptıkları Riva’da yaşadı.

A Milli Takım'da Formula 1 heyecanı
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile saat 20.00'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si kamp yaptıkları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takip etti.

Milli Takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#BizimÇocuklar İstanbul’daki Formula 1 heyecanını Riva’dan takip ediyorlar" denildi.

A Milli Takımda Formula 1 heyecanı

 

Fenerbahçe'de Harun Tekin şoku | İşte sakatlık pozisyonu...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Türkiye (A Milli Takım) - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Türkiye (A Milli Takım) - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. MotoGP'de şampiyon Joan Mir
    MotoGP'de şampiyon Joan Mir
  3. 'Türkiye Grand Prix'ini kusursuz yönettik'
    'Türkiye Grand Prix'ini kusursuz yönettik'
  4. Milli Takım'da Formula 1 heyecanı
    Milli Takım'da Formula 1 heyecanı
  5. F.Bahçe filede Arhavi'ye set vermedi
    F.Bahçe filede Arhavi'ye set vermedi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mercedes-Hamilton iş birliği F1 rekorlarını altüst etti

Mercedes-Hamilton iş birliği F1 rekorlarını altüst etti

Son dakika | Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini kazanan Lewis Hamilton Dünya Şampiyonu!

Son dakika | Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini kazanan Lewis Hamilton Dünya Şampiyonu!

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 3-3

Petkimspor-Beşiktaş: 82-72

Petkimspor-Beşiktaş: 82-72

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet