A Milli Takım'da Rusya hazırlıkları başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda yenilenme çalışması yapıldı.

Rusya maçının hazırlıklarına iki gün daha Almanya'da devam edecek ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü Moskova'ya gidecek.