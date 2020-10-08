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08.10.2020 - 16:49 | | İSTANBUL (AA) -

A Milli Takım'da Rusya hazırlıkları başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım'da Rusya hazırlıkları başladı
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UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda yenilenme çalışması yapıldı.

Rusya maçının hazırlıklarına iki gün daha Almanya'da devam edecek ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü Moskova'ya gidecek.

A Milli Takımda Rusya hazırlıkları başladı

 

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