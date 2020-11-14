A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten Vida açıklaması!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in ilk sözleri; "Futbola başlarken benim de hayallerim vardı. Gelişmeler bizi nereye getirirse, oraya gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak da teknik direktör olarak da Milli Takım için en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım." oldu.

"Rusya maçını kazanmak istiyoruz"

"Rusya maçını kazanmak istiyoruz. Bizim için önemli. Kazanma duygumuzun en üst seviyede olacağı bir maç olacak. Yarınki maçı kazanarak bitirmek istiyoruz"

"Vida tam bana sarılmaya gelirken..."

"Vida tam bana sarılmaya gelirken sola doğru kaçtım. Omuz omuza selamlaşma oldu. Vida sarılmayı seviyor, herkese sarılıyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes dikkatli olmak zorunda ama hayat da devam ediyor."

"İlgili yerlere başvuru yaptık"

"Vida olayı için ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabahleyin alınan testin sonucu maçtan önce çıkabilirdi. O maç ile ilgili değildi test ama yarıda değil de ulaştırılması, oyun başında ulaştırılsa konuşulmazdı. Biz sonda öğrendik o ayrı."

"Pandemi döneminde 10 günde 3 maç yapmak, seyahatle birlikte oyuncuları zorluyor. Maalesef kötü bir sezon geçiriyoruz pandemi yüzünden."

Açıklamalarda bulunan milli futbolcu Okay Yokuşlu, gruptaki hedeflerine değinerek, "Grupta hedefimiz doğrultusunda son 2 maçımız. 4 maçtır kazanamıyoruz, artık bunu sonlandırmak istiyoruz. Umarım yarın hem keyif veren hem de skoru alan bir Milli Takım görürüz." dedi.