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03.09.2020 - 00:32 | | İHA

A Milli Takımımız hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında yarın akşam 21.45’te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takımımız hazırlıklarını tamamladı
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Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmayı, A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

A Milli Takımımız hazırlıklarını tamamladı

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