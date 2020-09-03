03.09.2020 - 00:32 | | İHA
A Milli Takımımız hazırlıklarını tamamladı
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında yarın akşam 21.45’te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.
Çalışmayı, A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.