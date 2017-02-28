MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri A Milli Takım'ın Finlandiya maçı biletleri satışta
28.02.2017 - 11:01 | | İHA

A Milli Takım'ın Finlandiya maçı biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Finlandiya ile Antalya’da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

A Milli Takım'ın Finlandiya maçı biletleri satışta
ABONE OL

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü saat 20.00’de Antalya’da oynayacağı maçın bilet satışları başladı. Bilet satışları internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org üzerinden yapılacak. Bir kişinin en fazla 4 adet alabileceği biletler ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Finlandiya arasında oynanacak maçın bilet fiyatları 15, 30 ve 50 TL olarak belirlendi.

Antalya Arena’da 4 maç

A Milli Futbol Takımı daha önce Antalya Arena Stadyumu’nda 4 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Ay-yıldızı ekip, Antalya’da oynadığı 4 maçta 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kosova ile oynadığı maçı Burak Yılmaz ve Volkan Şen’in golleriyle 2-0 kazandı. Hazırlık maçları kapsamında ise A Milli Futbol Takımı İsveç’i 2-1, Karadağ’ı 1-0 yenerken, Rusya ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile I Grubunda, Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda’nın ardından 4. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip Finlandiya maçının ardından 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir’de Moldova ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu maçın biletleri ise 10, 20 ve 30 TL olarak belirlendi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber