A Milli Takım'ın Finlandiya ve Moldova maçları programı açıklandı

A Milli Takım, 20 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek ve Belek beldesinde yer alan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek. A Milliler, Finlandiya maçı hazırlıkları kapsamındaki tüm çalışmalarını da bu otelin tesislerinde yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Perşembe günü saat 18.30'da Finlandiya maçı öncesinde düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Bu etkinliğe bir de milli futbolcu katılacak.

A Milli Takım kafilesi, 25 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Moldova ile oynayacağı karşılaşma için Antalya Havalimanı'ndan Eskişehir'e geçecek. Türkiye Futbol Direktörü Terim, 26 Mart Pazar saat 17.30'da ilk kez bir A Milli Takım müsabakasına ev sahipliği yapacak Yeni Eskişehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Bir milli futbolcunun da katılacağı bu toplantının ardından A Milli Takım, statta Moldova maçının son provasını gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, Moldova karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek.