A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Kosova ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Barcelona'dan Arda Turan, Galatasaray'dan Selçuk İnan, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Beijing Guoan'dan Burak Yılmaz'ı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2016) sonra ilk kez milli takıma davet etti. Bu 4 isim, EURO 2016'dan sonra 3'ü resmi, 1'i hazırlık olmak üzere toplam 4 maçta aday kadroya alınmamıştı.

Fatih Terim'in belirlediği 28 kişilik kadroya Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki stoperi Yalçın Ayhan ve forveti Mehmet Batdal ile Feyenoord'dan Bilal Başacıkoğlu, ilk kez çağrıldı.

Öte yandan İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Deportivo'da başarılı bir sezon geçiren Emre Çolak da 1 yıl aradan sonra tekrar A Milli Takım'ın kadrosunda yer buldu.

Sarı kart cezası nedeniyle Kosova maçında forma giyemeyecek Borussia Dortmund'dan Emre Mor, aday kadroya alınmadı.

Son kadroda yer alan ancak sakatlığı bulunan Ozan Tufan ve Caner Erkin'in yanı sıra Hakan Balta, Yasin Öztekin, Olcay Şahan ve Mevlüt Erdinç de aday kadroya davet edilmeyen isimler arasında bulundu.

Milli takımın 28 kişilik kadrosunda Fenerbahçe'den 5, Medipol Başakşehir'den 4, Beşiktaş'tan 3, Galatasaray, Trabzonspor ile Bayer Leverkusen'den ikişer, Bursaspor, Fortuna Düsseldorf, Gençlerbirliği, Freiburg, Feyenoord, Deportivo, Barcelona, Beijing Guoan, Twente ve Maniz 05'ten birer futbolcu yer aldı.

Ay-yıldızlı takımın Kosova maçı için belirlenen 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakehir)

Orta Saha: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (Deportivo), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Mehmet Topal, Volkan Şen (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (Barcelona)

Forvet: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)

Aday kadro, 7 Kasım Pazartesi günü İstanbul'dan maçın oynanacağı Antalya'ya giderek Belek'te kampa girecek.

Arda ve Burak'tan açıklama

EURO 2016'dan sonra ilk kez aday kadroya alınan Arda Turan ile Burak Yılmaz, sosyal medya hesapları üzerinden mutluluklarını paylaştı. Milli takım arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafları paylaşan iki isimden Arda Turan, "Hocamızla konuştuk. İnşallah, ülkemiz için yeniden hep beraberiz.", Burak Yılmaz ise "Hep beraberiz." açıklamasında bulundu.