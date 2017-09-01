A Milli Takım'ın kritik sınavı! Rakip Ukrayna...

Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.



Mücadelede, İspanya Futbol Federasyonundan hakem David Fernandez Borbalan düdük çalacak. Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.



Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 6 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 11 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın önünde averajla 3. sırada yer alıyor.



Gruptaki diğer maçlarda ise yarın saat 19.00'da Finlandiya-İzlanda ve TSİ 21.45'te Hırvatistan-Kosova karşılaşmaları oynanacak.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar: Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

Ukrayna ile 8. randevu

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarınki rakibi Ukrayna ile daha önce 7 maç yaptı.



Dördü özel, 3'ü resmi olmak üzere geride kalan 7 maçta Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.



Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde ise 7 gol gördü.



İlk randevu 1996'da

Türkiye ile Ukrayna A milli takımlarının 1 Mayıs 1996'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yaptığı ilk karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip 3-2 galip tamamladı.



İki ülke milli takımları arasındaki ikinci maç 12 Şubat 2003'te İzmir Atatürk Stadı'nda oynandı ve taraflar özel karşılaşmada 0-0'lık eşitliği bozamadı.



Türkiye ile Ukrayna arasında 2006 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 Kasım 2004'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Taraflar bu maçın rövanşında 7 Eylül 2005 tarihinde Kiev'de karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.



İki ülke milli takımları arasında 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de oynanan özel maçta kazanan taraf 3-0'lık sonuçla Türkiye oldu.



Türkiye ile Ukrayna 5 Haziran 2012'de ise Almanya'da özel maçta karşılaştı. Milliler, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek'in golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı.



Son maç berabere bitti

İki ülke son olarak 6 Ekim 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Konya'da karşılaştı.



Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin golleri Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

