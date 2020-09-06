A Milli Takım'ın rakibi Sırbistan



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında güçlü rakibi Rusya’yı konuk edecek.



Yara sarmaya çalışacak

Ay-Yıldızlı ekibiz ilk maçında Sivas’ta Macaristan’ı ağırlamış ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Futboluyla hayal kırıklığı yaratan milliler, Sırbistan karşısında perşembe akşamı aldığı yenilgiyi telafi etmeye çalışacak. Milli takımda, Macaristan karşılaşması öncesinde Mert Çetin, önceki gün de Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Grupta, Rusya averajla lider, Macaristan ikinci sırada yer alıyor.

580. milli sınav

A Milli Takımımız bugün Sırbistan ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla 580. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 308’i resmi, 271’i özel 579 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Rakip ağları 763 kez havalandıran milliler kalesinde 824 gol gördü.

Sırbistan ile ilk randevu

Türkiye, Sırbistan ile 97 yıllık tarihindeki ilk maçını bugün oynayacak. Tarihi bir sınava çıkacak olan ay-yıldızlı ekibin daha önce hiç karşılaşmadığı Sırbistan’ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor. Beşiktaşlı Adem Ljajic’in formasını giydiği Sırbistan, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Rusya’ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

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