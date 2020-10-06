A Milli Takım'ın Rusya hazırlığı Köln’de

UEFA Uluslar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan, Macaristan’a yenilip, Sırbistan ile de berabere kalan A Milli Takımımız, Rusya ve Sırbistan maçlarına büyük önem veriyor. Bunlardan gelecek kötü sonucun Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini bilen Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk olarak Rusya’yı deplasmanda devirmek istiyor.

Grupta iddialı olabilmenin tek şartı olarak lider Rusya’yı kendi evinde devirmek olduğunu bilen ay-yıldızlılar, bu nedenle işi sıkı tutuyor. Almanya ile yarın yapılacak hazırlık maçı da Rusya’nın adeta bir provası olacak. Güçlü rakibi karşısında takımı sınayarak son durumu görmeyi amaçlayan Güneş, bu şekilde ne yapabileceklerini tartmış olacak.



Bugün gidiyorlar

Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla bugün Köln kentine gidecek olan A Milli Takımımız, yarınki Almanya maçının son hazırlığını da Köln Stadyumu’nda gerçekleştirecek. Bu karşılaşmanın ardından iki gün Almanya’da kalacak ekibimiz, Rusya maçının hazırlığını burada gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim’de THY’ye ait uçakla Köln’den Moskova’ya geçecek. Rusya ile Türkiye arasında 11 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

Seyirci alınırsa sağlıkçılar gelecek

Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye ile oynanacak maç biletlerini, Bundesliga takımlarına sosyal faaliyet gösteren kurumlara ve özellikle yeni tip Kovid-19 virüsünde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Ancak FC Köln ekibi, şehirdeki koronavirüs vakalarının artmasından dolayı geçtiğimiz hafta maça seyircisiz çıktı.

A Millilerin Almanya ile oynayacağı mücadeleye seyircinin alınıp alınmayacağının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

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