A Milli Takım'ın son maçta rakibi Finlandiya

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında yarın deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Eskişehir'de, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Finlandiya ile grup maçlarını tamamlayacak.

Gruptaki diğer maçlarda ise yarın TSİ 21.45'te Ukrayna-Hırvatistan ve İzlanda-Kosova karşılaşmaları oynanacak.

4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımın, Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.



Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları, Caner Erkin ise sarı kart cezası nedeniyle Finlandiya kafilesinde yer almadı.



Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar: Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

A Milli Takım'ın 553. randevusu

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile yarın deplasmanda yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. ve son hafta maçıyla 553. kez sahaya çıkacak.



Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 292'si resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 552 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 127 defa berabere kaldı, 216 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 236'sı deplasmanda, 237'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 725 gol attı, kalesinde 799 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 552 karşılaşmanın 474'ünü Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 552 maç içinde birini hükmen kazandı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



Lucescu dönemindeki 4. maç

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 4. maçına Finlandiya karşısında çıkacak.



Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.



Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta ise Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başarmıştı.



Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında ise İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti.



Milli takımın 2017 karnesi

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçta, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı son 3 karşılaşmada, Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı.



A Milli Takım, 2017 yılında yaptığı maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.



