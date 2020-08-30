A Millilerimiz bugün toplanıyor

UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan ve 6 Eylül’de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu, bugün İstanbul’da toplanacak.



Ay-yıldızlılar, Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00’da bir araya gelecek.

Hazırlıklarını Riva’da sürdürecek milliler, 2 Eylül Çarşamba günü Sivas’a gidecek. Ekibimiz son antrenmanını saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda gerçekleştirecek.

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