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30.08.2020 - 07:00 |

A Millilerimiz bugün toplanıyor

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu, Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak

A Millilerimiz bugün toplanıyor
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UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan ve 6 Eylül’de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu, bugün İstanbul’da toplanacak.

Ay-yıldızlılar, Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00’da bir araya gelecek.
Hazırlıklarını Riva’da sürdürecek milliler, 2 Eylül Çarşamba günü Sivas’a gidecek. Ekibimiz son antrenmanını saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda gerçekleştirecek.

A Millilerimiz bugün toplanıyor

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