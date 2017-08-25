A Millilerin maçlarının hakemleri açıklandı

A Milli Takımımızın, 2 Eylül 2017 Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek.

Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

Hırvatistan maçına Martin Atkinson

A Milli Takımımızın, 5 Eylül 2017 Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Gary Beswick yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Madley olacak.