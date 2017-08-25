MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri A Millilerin maçlarının hakemleri açıklandı
25.08.2017 - 17:15 |

A Millilerin maçlarının hakemleri açıklandı

A Milli Takımımızın, 2 Eylül 2017 Cumartesi günü oynanacak Ukrayna maçını David Fernandez Borbalan, 5 Eylül 2017 Salı günü Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmayı ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek.

A Millilerin maçlarının hakemleri açıklandı
ABONE OL

A Milli Takımımızın, 2 Eylül 2017 Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek.

Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

Hırvatistan maçına Martin Atkinson

A Milli Takımımızın, 5 Eylül 2017 Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Gary Beswick yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Madley olacak.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber