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19.02.2020 - 07:00 |

A planı Donk

Galatasaray’da Lemina’nın sakatlığı bütün planları bozdu. Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan bu durum karşısında teknik direktör Fatih Terim’in alternatif arayışlarına başladı.

A planı Donk

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılılarda ilk planda Donk’un orta alana çekilmesinin planlandığı öğrenildi. Ancak derbiye kadar Florya’da çeşitli olasılıklar masaya yatırılacak ve teknik kadro son kararını verecek.

İşte Lemina’nın sakatlığı sonrası Galatasaray’da teknik kadronun üzerinde çalışacağı kadro denemeleri:
1. DONK-SERİ: Donk’un orta alana çekilip Ahmet Çalık’ın savunmada Marcao ile beraber oynaması ilk olasılık. Seri ve yanında oynayayacak futbolcuların ikili mücadelelerde agresif kalamayacağı düşüncesiyle bu düşünceyi ön plana çıkardı.
2. ÖMER-SERİ: Bu durumda Donk’un pozisyonu ile oynanmayacak. Ömer’in çalışkanlığı bu bölgede zaman zaman oynaması dikkate alınacak. Onyekuru da bu durumda sol önde forma giyecek.
3. BELHANDA-SERİ: Belhanda kartına başvurulması da yine seçenekler arasında... Ancak böyle bir durumda orta sahanın düşmesinden çekiniliyor.
4. SELÇUK-SERİ: Kaptan Selçuk da ihtimaller arasında. Ne var ki emektar oyuncunun form durumu bu tercihi fazla riskli hale getiriyor.
5. TAYLAN-SERİ: Fatih Terim’in önünde orta alanda kullanabileceği son seçenek, bu ikili. Taylan’ın tecrübesizliği en büyük dezavantajı...

A planı Donk

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