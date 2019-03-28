Aatif, Çaykur Rizespor'la masaya oturuyor!

Çaykur Rizespor’un ara transfer döneminde 4 ay için 960 bin euro ödeyerek Fenerbahçe’den renklerine bağladığı Aatif, kısa sürede takıma müthiş bir uyum sağladı, kaptanlık pazubandını koluna taktı.

Saha içinde ve saha dışında aldığı sorumlulukla yönetimin büyük beğenisini kazanan yıldız oyuncuyla yeni bir kontrat yapılması için düğmeye basıldı.

Lige verilen milli arayla birlikte seçim arası bu işin çözülmesi için tam bir fırsat olarak görülüyor.

32 yaşına gelen başarılı oyuncunun menajeriyle bir araya gelinecek, yeni kontratın şartları görüşülecek. Aatif’in da kariyerine Karadeniz ekibinde devam etmeye çok sıcak baktığı bildirildi.

(Fanatik)