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01.05.2019 - 09:30 |

Aatıf Chahechouhe, Ankaragücü maçında yok

Sivasspor’la iç sahada berabere kalan, Ankaragücü deplasmanına hazırlanan Çaykur Rizespor’da Aatıf şoku yaşanıyor.

Aatıf Chahechouhe, Ankaragücü maçında yok
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Sivasspor’la iç sahada berabere kalan, Ankaragücü deplasmanına hazırlanan Çaykur Rizespor’da Aatif şoku yaşanıyor.

Yiğidolar’la oynanan maçta ilk 11’de yer alan Faslı yıldızın önceki sakatlığının nüksettiği ve tedavi için ülkesine geri döndüğü öğrenildi. Başarılı oyuncunun tedavisinin bir hafta süreceği ve Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

Rize’nin gözdesi, bir aksilik olmazsa bir sonraki hafta yine iç sahada oynanacak olan Galatasaray maçında sahadaki yerini alabilecek. (Fanatik)

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