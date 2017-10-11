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11.10.2017 - 10:38 |

ABD 31 yıl sonra Dünya Kupası'nın dışında kaldı

Deplasmanda Trinidad Tobago'ya 2-1 mağlup olan ABD, Honduras ve Panama'nın kazanmasıyla birlikte Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

ABD 31 yıl sonra Dünya Kupası'nın dışında kaldı
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2018 Dünya Kupası Kuzey Amerika elemeleri sona erdi.

ABD, son maçta deplasmanda Trinidad Tobago'ya 2-1 mağlup olup ve Panama'nın da Kosta Rika'yı 2-1 yenmesiyle Dünya Kupası şansını kaybetti. ABD, 1986'dan sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Oynanan maçlar sonunda Meksika, Kosta Rika ve Panama kupaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Honduras ise play-off oynayacak.

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