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02.09.2020 - 22:10 | | İSTANBUL (AA) -

ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 8 numaralı seribaşı Petra Martic ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber üçüncü tura kaldı.

ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü turda
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber, vatandaşı Anna-Lena Friedsam ile karşılaştı.

Bir saat 40 dakikada tamamlanan karşılaşmada Friedsam'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Kerber, üçüncü tura yükseldi.

Günün öne çıkan diğer maçında Hırvat Petra Martic, Ukraynalı Kateryna Bondarenko'yu bir saat 22 dakika sonunda 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Öte yandan Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich, ikinci turda 12 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova'yı 2-0'lık skorla saf dışı bıraktı. Sasnovich, Çek rakibini bir saat 5 dakika süren mücadelede 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

ABD Açıkta Kerber ve Martic üçüncü turda

 

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