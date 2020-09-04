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04.09.2020 - 22:33 | | AA

ABD AçÄ±k'ta Martic ve Kerber 4. tura çÄ±ktÄ±

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarÄ±n 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Petra Martic ve 17 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Angelique Kerber 4. tura yÃ¼kseldi.Â

ABD AçÄ±k'ta Martic ve Kerber 4. tura çÄ±ktÄ±
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ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarÄ±n 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Petra Martic ve 17 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Angelique Kerber 4. tura yÃ¼kseldi.Â 

ABD'nin New York kentinde dÃ¼zenlenen grand slam turnuvasÄ±nÄ±n 5. gÃ¼nÃ¼nde 3. tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.Â 

HÄ±rvat Petra Martic, Rus tenisÃ§i Varvara Gracheva'ya karÅŸÄ± bir saat 27 dakika sÃ¼ren karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 kazandÄ±. Martic, 4. turda 23 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Kazak Yulia Putintseva ile eÅŸleÅŸti.Â 

Turnuvada 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸampiyonu Alman Angelique Kerber, ABD'li Ann Li karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 galip geldi. Kerber, bir saat 16 dakika sonunda rakibini 6-3 ve 6-4 biten setlerle maÄŸlup ederek 4. tura kaldÄ±. TecrÃ¼beli tenisÃ§i, 4. turda 28 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Jennifer Brady'nin rakibi oldu.

ABD AÃ§Ä±kta Martic ve Kerber 4. tura Ã§Ä±ktÄ±

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