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31.08.2020 - 21:50 |

ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber tur atladı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 1 numaralı  seribaşı Karolina Pliskova ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber ikinci tura  yükseldi.

ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber tur atladı
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 1 numaralı  seribaşı Karolina Pliskova ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber ikinci tura  yükseldi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden Wimbledon'ın iptali  ve Roland Garros'un ertelenmesi sebebiyle sezonun ikinci grand slam turnuvası  olarak düzenlenen ABD Açık, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

 ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın öne çıkan ilk tur  maçında Çek tenisçi Pliskova ile Ukraynalı Anhelina Kalinina karşılaştı. 1 saat 3  dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Pliskova,  adını ikinci tura yazdırdı.

Turnuvada 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber ise 1 saat 28 dakikada  tamamlanan mücadelede Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup  ederek ikinci tura çıktı.

ABD Açıkta Pliskova ve Kerber tur atladı

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