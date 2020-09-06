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06.09.2020 - 00:05 |

ABD AçÄ±k'ta Serena Williams ve Medvedev 4. turda

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda Serena Williams ve Daniil Medvedev 4. tura Ã§Ä±ktÄ±.Â

ABD AçÄ±k'ta Serena Williams ve Medvedev 4. turda
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ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarÄ±n 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Daniil Medvedev 4. tura Ã§Ä±ktÄ±.Â 

ABD'nin New York kentinde dÃ¼zenlenen grand slam turnuvasÄ±nÄ±n 6. gÃ¼nÃ¼nde 3. tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na devam edildi.Â 

Turnuvada 38 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li Serena Williams, vatandaÅŸÄ± Sloane Stephens'Ä± 1 saat 43 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelede 2-6, 6-2 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 maÄŸlup ederek 4. turda Yunan tenisÃ§i Maria Sakkari'nin rakibi oldu.Â 

Tek erkeklerde ise Rus Medvedev, ABD'li Jeffrey John Wolf'u 1 saat 48 dakika sonunda 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adÄ±nÄ± 4. tura yazdÄ±rdÄ±. Medvedev, 4. turda Frances Tiafoe ve Marton Fucsovics eÅŸleÅŸmesinin galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.

ABD AÃ§Ä±kta Serena Williams ve Medvedev 4. turda

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