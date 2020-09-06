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06.09.2020 - 07:00 |

ABD Açık’ta Tsıtsıpas'dan veda!

ABD Açık’ta 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsıtsıpas turnuvaya üçüncü turda veda etti

ABD Açık’ta Tsıtsıpas'dan veda!
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Şampiyonluk adaylarından gösterilen Yunan raket, Hırvat Coric’e 4.5 saat süren 5 setlik maçın sonunda boyun eğdi. Zverev-Mannarino maçının koronavirüs nedeniyle üç saat geç başlaması da
günün öne çıkan bir diğer önemli gelişmesi oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası’nın beşinci gününde tek erkeklerde sürpriz bir sonuç yaşandı. New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının favorileri arasında yer alan 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, organizasyona üçüncü turda veda etti.
22 yaşındaki Yunan tenisçi Tsitsipas, dünya 32’ncisi Hırvat Borna Coric ile karşılaştı. Çekişme içinde geçen 4 saat 36 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-7, 6-4, 4-6, 7-5 ve 7-6’lık setlerle 3-2 mağlup eden Coric, dördüncü tur vizesi aldı.
Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise Alman Jan-Lennard Struff’u 6-3, 6-3 ve 6-1’lik setlerin ardından zorlanmadan 3-0 mağlup ederek dördüncü turda İspanyol Busta’nın rakibi oldu. 5 numaralı seribaşı Zverev ile Fransız Mannarino arasındaki karşılaşma ise Mannarino’nun vatandaşı Paire’in koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca kısıtlamalar çerçevesinde Mannarino’nun da test sonuçları beklenmesi ve maçın oynanmasında sakınca olmadığı anlaşılmasının ardından 3 saat geç başladı. Zverev, rakibini 3-1 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.
Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, ABD’li Pegula’yı 6-4 ve 6-3’lük setlerin ardından 2-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. 2018 yılının şampiyonu Japon tenisçi Osaka, Ukraynalı Marta Kostyuk’u 2 saat 33 dakika süren mücadelede 6-3, 6-7 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 mağlup ederek 4. tura kaldı.

ABD Açık’ta Tsıtsıpasdan veda

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