ABD Başkanı Trump’tan UFC sevinci

Dünyanın en önemli dövüş organizasyonlarından UFC’de heyecan başladı. Florida’da seyircisiz olarak yapılan müsabakalar ABD Başkanı Donald Trump’ın da ilgisini çekti. Donald Trump, UFC Başkanı Daniel White’a bir tebrik mesajı göndererek, “ABD halkının umudu oldu. Bu sıkıntılı günlerde insanlar yeniden bir heyecan duydu. Size teşekkür ediyorum ve bu başarılı organizasyon için tebrik ediyorum” dedi. Boş tribünlerde dövüşçüler hariç herkes maske ve eldiven taktı. Ringe hakem dışında başka görevli alınmadı. Ateş ölçümleri ve 48 saat önce yapılan testlerle tüm riskler giderildi.

Justin Gaethje, Tony Ferguson’u 5. rauntta nakavt edip, rakibinin 12 maçlık serisini bitirdi.

0'dan 200'e Gol Makinesi: Robert Lewandowski