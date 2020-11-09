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09.11.2020 - 13:18 |

ABD seçimlerine sporcular damga vurdu! Trump'ın kaybetme sebebi...

Lebron James Donald Trump’ın seçimleri kaybettiği ABD’de sporcuların önemine vurgu yapıldı. Tarihi sonuçların oluşmasında Lebron James ismi öne çıkarıladı.

ABD seçimlerine sporcular damga vurdu! Trump'ın kaybetme sebebi...
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CELAL UMUT EREN / SKORER DIŞ HABERLER

ABD’de yapılan ve tüm dünyada yakından takip edilen başkanlık seçimlerinde sporun etkisi dikkat çekti. İngiltere’de Guardian’da özel bir analiz yazısı kaleme alındı.

Donald Trump’ın Joe Biden’a kaybetmesinde spor ve sporcularla kurduğu kötü iletişimin önemli faktör olduğu vurgulandı.

Başta NBA’in ünlü yıldızları olmak üzere birçok sporcunun Trump’a muhalif olduğu kaydedildi. Bu sporcuların milyonlarca taraftarı olduğu ve Lebron James gibi figürlerin seçimlerde insanları etkileyebildiği bildirildi.
ABD’de toplum spor ve sporculardan çok etkilendiği vurgulandı. Lebron James’in seçim sonuçlarının belli olmasıyla verdiği reaksiyon örnek gösterildi.

Yine ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın önemli isimlerinden Megan Rapione’nin de Trump’a karşı olduğu anımsatıldı.
Bu oyuncuların toplumda ciddi karşılık bulduğu, Trump’ın onlara karşı gösterdiği tutum nedeniyle sporcuların da adeta kendisine karşı mücadele verdiği aktarıldı.

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ABD seçimlerine sporcular damga vurdu Trumpın kaybetme sebebi...

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