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14.04.2020 - 18:51 | | ANKARA (AA) -

ABD'de futbol ligi mayÄ±s ayÄ±nda da baÅŸlamayacak

ABD'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) mayÄ±s ayÄ±nda baÅŸlamasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MLS'in internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, lige mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±nda devam edilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "SaÄŸlÄ±k otoritelerinin yÃ¶nlendirmelerine gÃ¶re bu durumun ihtimal dahilinde olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zÃ¼kmektedir." denildi.

Ligin yeniden baÅŸlamasÄ±na yÃ¶nelik planlamalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve koronavirÃ¼se iliÅŸkin geliÅŸmelerin devamlÄ± olarak takip edildiÄŸi kaydedildi.

ABDde futbol ligi mayÄ±s ayÄ±nda da baÅŸlamayacak

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ABDde futbol ligi mayÄ±s ayÄ±nda da baÅŸlamayacak

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