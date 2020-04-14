14.04.2020 - 18:51 | | ANKARA (AA) -
ABD'de futbol ligi mayÄ±s ayÄ±nda da baÅŸlamayacak
ABD'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) mayÄ±s ayÄ±nda baÅŸlamasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
MLS'in internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, lige mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±nda devam edilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "SaÄŸlÄ±k otoritelerinin yÃ¶nlendirmelerine gÃ¶re bu durumun ihtimal dahilinde olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zÃ¼kmektedir." denildi.
Ligin yeniden baÅŸlamasÄ±na yÃ¶nelik planlamalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve koronavirÃ¼se iliÅŸkin geliÅŸmelerin devamlÄ± olarak takip edildiÄŸi kaydedildi.
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