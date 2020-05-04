ABD'de kadın futbolcular üzerinden başkanlık mesajı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adayı Joe Biden ile rakibi Donald Trump arasındaki mücadele ülkenin kadın milli futbol takımı üzerinden de yürüyor. ABD Milli Takımı, son FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olmuş, kazandıkları kupa kadar eşit ücret talepleri de turnuvaya damga vurmuştu.

Kaptan, Trump'ı eleştirmekten geri durmadı

ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının, erkek milli takım futbolcularıyla eşit ücret alma talebiyle açtığı dava geçtiğimiz günlerde reddedildi. Davayı açan 28 kadın milli takım oyuncusu içinde yer alan bir dönem milli marşı söylemeyi de reddeden kaptan Megan Rapinoe, davaya konu olan eşitsizliğin de içerisinde yer aldığı bir dizi konuda Trump'ı eleştiren sözleriyle dikkat çekmişti.

'Kavgayı bırakmayın, bu iş henüz bitmedi'

ABD Futbol Federasyonu'na karşı geçen yıl açılan dava, kadın futbolcuların avukatlarının mahkemeye sunduğu gerekçelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle geri çevrilirken, başkan adayı Biden'ın kararın ardından yayınladığı mesajı dikkat çekti. Biden ABD'li kadın futbolculara hitaben yaptığı açıklamada "Bu kavgayı bırakmayın, bu iş daha bitmedi" ifadeleriyle 'Arkanızdayım' mesajı verdi.

'Ya eşit ödeyin ya da ben başkan olduğumda...'

Ülkede futbolu yöneten otoritelere de seslenen Joe Biden, 'Eşit ücret, şimdi hemen ödeyin. Yoksa ben başkan olduğumda dünya kupasını finanse etmeye başka bir yere gidebilirsiniz' şeklinde konuşarak uyarıda bulundu. ABD'li kadın futbolcularla başkan Trump'ın arasının iyi olmadığı bir sır değil...

Futbol üzerinden seçimlere yeni bir cephe açıldı

Özellikle kaptan Rapinoe, şampiyon olmaları halinde Beyaz Saray'a gitmeyecekleri açıklamasından, Trump'ın politikalarını açıkça eleştiren mesajlara kadar bir çok kez düşüncelerini açıkça dile getirmiş hatta Trump ile sosyal medya üzerinden tabiri caizse atışmıştı. Başkan adayı Joe Biden'ın hukuki süreçle ilgili kadın milli takımına olan desteği, futbolcuların yanında olma isteğinin yanı sıra, seçim sürecindeki rakibine karşı milli takım üzerinden açtığı yeni bir cephe ve buradan kendisine avantaj sağlama hamlesi olarak da değerlendiriliyor.