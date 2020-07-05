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05.07.2020 - 13:08 | | AA

ABD'li basketbolcu Devin Booker, bir yıl daha Khimki'de

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın KhimkiBasketbol Takımı, ABD'li pivot Devin Booker'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

ABD'li basketbolcu Devin Booker, bir yıl daha Khimki'de
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Khimki Kulübü, 29 yaşındaki pota altı oyuncusu Booker'ın 2020-2021 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

ABDli basketbolcu Devin Booker, bir yıl daha Khimkide

Fransa'da SLUC Nancy, JL Bourg, Elan Chalon, Almanya'da Bayern Münih'te oynayan 2,06 metre boyundaki Booker, geçen yıl Khimki'ye transfer olmuştu.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde tamamına ilk 5'te başladığı 28 maça çıkan Booker, 11,6 sayı, 4,8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Rusya ekibi daha önce 37 yaşındaki Sergey Monia ve 34 yaşındaki Egor Vialtsev'in sözleşmelerini de birer yıllığına uzatmıştı.

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