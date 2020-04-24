ABD'li yatırımcılar Belçika'nın Oostende Kulübünü satın aldı

Oostende Kulübü, satış için kulüp sahibi Marc Coucke ile PMG şirketinin anlaşmaya vardığını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlerde, elinde İngiltere'nin Barnsley ve İsviçre'nin Thun kulüplerinde de hisselerini bulunduran PMG şirketinin, borçları yüzünden Oostende Kulübüne 2,7 milyon avro aktardığı belirtildi.

Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu, bu ay yaptığı açıklamada Oostende'nin borçları nedeniyle gelecek sezon için kulüp lisansı alamadığını ve profesyonel liglerde mücadele edemeyeceğini duyurmuştu.

Söz konusu satış işleminin ardından Oostende'nin kulüp lisansı alarak profesyonel liglerde yer almaya devam etmesi bekleniyor.

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