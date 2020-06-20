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HaberlerBeşiktaş Haberleri Abdoulay Diaby'den Sergen Yalçın örneği!
20.06.2020 - 23:20 |

Abdoulay Diaby'den Sergen Yalçın örneği!

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup ederken maç sonu Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup ederken maç sonu gecenin golcülerinden Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.

"Rakip kim olursa olsun..."
"Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır."

"Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu"
"Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücumda katkı yapanları seven bir hoca. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var."

Abdoulay Diabyden Sergen Yalçın örneği

Abdoulay Diabyden Sergen Yalçın örneği

 

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