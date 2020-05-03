Abdoulay Diaby'e talip çıktı!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby, Siyah Beyazlı forma altında gösterdiği performansla vasatı aşamamıştı. Siyah Beyazlı ekibin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı tecrübeli futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla Sporting Lizbon'a geri dönecek.

Teknik direktör Ruben Amorim’in sezon başı kampında 28 yaşındaki futbolcuyu görmek istediğini iddia eden Portekiz basını, şimdi de Diaby'ye talip olduğunu okurlarına duyurdu.

Record'da yer alan habere göre Malili futbolcu, Standard Liege'in radarına girdi. Haberde Lizbon'un 5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Belçika ekibinin bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği vurgulandı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Diaby'nin Lizbon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.